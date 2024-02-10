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Beyaz Gazete
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Oğuzhan Koç isyan etti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Barış Manço'nun hayatının film olacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Instagram sayfasından sitem dolu bir mesaj yayınlayan Koç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 10.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Son yıllarda birbirinden ünlü isimlerin biyografik filmleri beyaz perdede yerini aldı. Müslüm Gürses, Bergen, Naim Süleymanoğlu ve Cem Karaca'nın ardından son olarak 1 Şubat 1999'da Barış Manço'nun hayatının film yapılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Instagram hesabından Barış Manço ile ilgili yapılan bir habere yönelik mesaj yayınladı.

Oğuzhan Koç isyan etti!

'HERKESİN HAYATI FİLM OLACAK DİYE YEMİN Mİ ETTİK?'

Ünlü isimlerin hayatının film olmasına sitemde bulunan Koç, 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden şöyle yazdı:

Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece...

Oğuzhan Koç isyan etti!

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN KONUŞULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Oyuncunun tepki gösterdiği haberde, Manço'yu oynaması için Birkan Sokullu, Engin Akyürek, Mehmet Günsür ve Alp Navruz gibi isimlerin adının konuşulduğu öne sürüldü.

Oğuzhan Koç isyan etti!
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