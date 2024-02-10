Hamdi Alkan'dan 'aşk' açıklaması...
Oyncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile sekiz yıllık evliliği Mart 2022'de anlaşmalı olarak sona eren Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Son dönemde yönetmenlik ve oyunculuk kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hamdi Alkan, 'Yalnızım ve çok mutluyum. Bu durumdan rahatsız değilim' şeklinde konuştu.
'HAYATIMDA KİMSE YOK'
57 yaşındaki iki çocuk babası yönetmen, 'Bu aralar single (bekar) takılıyorum ve gayet memnunum. Sürekli 'Aşk var mı?' soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım; hayatımda kimse yok' ifadelerini kullandı.
'HAYATIMDA KİMSE YOK'
57 yaşındaki iki çocuk babası yönetmen, 'Bu aralar single (bekar) takılıyorum ve gayet memnunum. Sürekli 'Aşk var mı?' soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım; hayatımda kimse yok' ifadelerini kullandı.