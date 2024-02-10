Hamdi Alkan'dan 'aşk' açıklaması...

Son dönemde yönetmenlik ve oyunculuk kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hamdi Alkan, 'Yalnızım ve çok mutluyum. Bu durumdan rahatsız değilim' şeklinde konuştu.'HAYATIMDA KİMSE YOK'57 yaşındaki iki çocuk babası yönetmen, 'Bu aralar single (bekar) takılıyorum ve gayet memnunum. Sürekli 'Aşk var mı?' soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım; hayatımda kimse yok' ifadelerini kullandı.