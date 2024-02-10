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Gökhan Alkan: Erkeklerin estetiği saçtır!

Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuş, bir diğer şarkıcı Gökhan Özen ise hakkında çıkan botoks haberlerini ısrarla yalanlamıştı. 'Ünlü erkeklerin estetikle imtihanı' tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu.

Ekleme: 10.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Alkan, önceki gece Etiler'de yol kenarında görüntülendi. Aracının içinde objektiflere yansıyan 36 yaşındaki oyuncu, para çektiğini söyledi.

"BOŞ DURUNCA SIKILIYORUM"

Gökhan Alkan, "Önümüzdeki ay yeni bir projem başlıyor. Çalışmaya devam ediyorum. Ben boş durunca sıkılıyorum. Günlerimin dolu dolu geçmesi gerekiyor" dedi.

Gökhan Alkan: Erkeklerin estetiği saçtır!

"BENDE ESTETİK YOK"

Erkeklerin son dönemde yaptırdıkları estetikler hakkında konuşan ünlü isim, "Bende estetik yok. Herkesin kendi kararı bence. Yaptıracak olanlar eğer oyuncuysa çok abartı olmamalı çünkü bu tarz şeylerde mimik kayıpları yaşanabiliyor. Ben yaptırmayı tercih etmem açıkçası. Erkeklerin estetiği bence saçtır. Ben saç bakımıma çok özen gösteririm. Tabii ki yüzüme maskeler vs. yapıyorum ama bu bakım için. Estetik hiç yaptırmadım" şeklinde konuştu.

Gökhan Alkan, daha sonra aracındaki arkadaşıyla birlikte eve gitti.


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