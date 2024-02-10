Derya Şensoy: Bir yaş daha aldım

Cihangir'de yakın arkadaşları ile bir araya gelen Derya Şensoy, doğum günü kutlamasına erken saatte başlayıp erken saatte bitirdi."BENİ YALNIZ BIRAKMADILAR"Güzel oyuncu, "Bir yaş daha aldım. Dostlarımla, beni sevenlerle bir arada olmanın keyfini yaşadım. Gelemeyen arkadaşlarımın güzel mesajları ve dilekleri için onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar" dedi.