Sahne öncesi 20'nci sanat yılı ve bu gece için hisleri sorulan Yalın, "Benim için çok önemli bir akşam. 'Zalim'le başlayan kariyerim çok hızlı ilerledi. Herkesin aklında 'Bu adamın şarkıları 20 sene sonra da olacak mı?' sorusu vardı. Yıllar bunun motivasyonuyla geçti" dedi."20 sene önce, bu kadar büyük bir dinleyici kitlesine hitap edeceğinizi düşünüyor muydunuz?" sorusuna 43 yaşındaki sanatçı, "Tabii düşünüyordum ama bunun için çok emek harcadım. Bunu gerçekleştirdiğim için gururluyum" yanıtını verdi.20 yıllık kariyerinin kısa bir özetini anlatan videonun led ekranlara yansıtılmasıyla başlayan konserde Yalın, 2004 yılında yayınlanan Zalim'le sahneye çıktı. "Hoş geldiniz. Beraber yaşlanmaya devam. İyi ki varsınız. Elimi hiç bırakmayın" sözleriyle konsere devam eden Yalın'a, ekip arkadaşları sürpriz hazırladı.Ünlü şarkcının kariyerinin 20'nci yıl için hazırlanan pasta, alkışlar eşliğinde sahneye geldi. "Nice 20 senelere diyeceğim ama 64 yaşında sahneye çıksam gelir misiniz?" diyen Yalın, sevenlerinden 'Geliriz' cevabını aldı.Konserin ikinci yarısına seyircilerin arasından giren Yalın, yeni şarkısı 'Mümkündür'ü seslendirdi. Bu anlarda kayda başlayan video ekibi şarkının klibini çekti.