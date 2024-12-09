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Cem Davran'dan duygulandıran konuşma!

Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri, bu akşam büyük bir törenle sahiplerini buldu. Türk televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek dün akşam gerçekleştirildi. Törene, sunucu Cem Davran'ın yaptığı konuşma damga vurdu.

Ekleme: 9.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 9.12.2024 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen muazzam bir törenle sahiplerini buldu. Türk televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek, bu yıl 50. kez gerçekleştirildi ve birçok ünlü isim ödüllerini almak için kırmızı halıda boy gösterdi.

Yıllardır büyük bir heyecanla beklenen bu ödül töreni, her yıl olduğu gibi sanat, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerini ödüllendirdi.

KONUŞMASI YANKI UYANDIRDI

Dün akşam gerçekleşen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni sunucularından Cem Davran, yaptığı konuşma ile ailelere seslendi.

"UMUTSUZLAR TARAFINA GEÇMEK ÜZEREYİM"

Davran duygusal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Söylenenler söylendi. Bu konularda ağzımın ayarını bilirsiniz, kalbimdekini olduğu gibi söylerim. Çok şey söylendi ama sonunda Narin'in fotoğrafını gördükten sonra çok uzun zamandır hissettiğim bir şeyi bu yaşta size söyleyeyim. Hakikaten umutlulardandım, umutsuzlar tarafına geçmek üzereyim. Erkekliğimden utanıyorum böyle olaylar gördükçe. Yemin ediyorum size. Halledemiyoruz biz bu meseleyi... Çocuklarımıza, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi... Bunu samimiyetle söylüyorum. Mesela benim 2 tane oğlum var. Biri 32, diğeri 27 yaşında. İlk andan, yani konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren söylediğimiz şeydir 'asla, asla, bırak sözü şunu bunu... tavırla bile, gözle bile bir kabalık yapmayacaksın kız arkadaşına, sevgiline, eşine... ' Biz böyle büyüttük ama bazı annelerin yanından bazı adamlar çıktı ve beni erkekliğimden utanır hale getirdi. Artık galiba umutsuzlardan olmaya başlıyorum. İnşallah yanlış hissediyorumdur. Düzelelim... Kızlarımıza, Narinlerimiz'e yalvarıyorum sahip çıkalım. Lütfen özgürlük verelim onlara.

Cem Davran'dan duygulandıran konuşma!

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