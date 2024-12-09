Büyük aşk sona mı erdi?

'Behzat Ç. Ankara Yanıyor', 'İkimizin Yerine', 'Adanalı', 'Medcezir' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Serenay Sarıkaya aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir de bulmuştu. Çiftin ilişkileri zaman zaman magazin basınında reklam aşkı olarak yorumlandı.BÜYÜK AŞK BİTTİ Mİ?Daha önce ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift, çıkan haberleri kesin dille yalanlamıştı.Aşk hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uzun zamandır ünlü şarkıcı Mert Demir ile birlikte.Sosyal medyadan mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşan ikilinin ayrıldığı iddia edildi.Daha önce Ağustos 2024’te ayrılık haberleri çıkan Serenay Sarıkaya-Mert Demir çifti daha sonra bu iddiaları yalanlamış ve ilişkilerine devam etmişti.REKLAM AŞKI İDDİASIMagazin basınının konuştuğu yeni ayrılık iddialarıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama yapılmadı.Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum." diye konuşmuştu.