Aras Bulut İynemli'den gazetecilere sitem!

Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gece Kuruçeşme'de bulunan bir adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı.Ancak gecenin en dikkat çekici anı, İynemli’nin görüntü vermemek için sergilediği çabaydı."BENİMLE RÖPORTAJ YAPMAYACAK MISINIZ?"Mekandan ilk ayrılan isim Özge Özpirinçci oldu. Gazetecileri oyalamak için ön plana çıkan Özpirinçci, esprili bir şekilde, “Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?” diyerek dikkatleri üzerine çekti.Amaç, Aras Bulut İynemli’nin rahatça çıkış yapmasını sağlamaktı. Ancak plan uzun sürmedi ve İynemli, gazetecilerin bekleyişini boşa çıkaramadı."BİLMEM"Mekandan en son çıkan başarılı oyuncu, gazetecilerin, “Aras Bey, aramızda bir sorun mu var? Neden bizimle röportaj yapmak istemiyorsunuz?” sorusuna sakin bir şekilde, “Bilmem. Bir düşünmek lazım.” şeklinde konuşup iyi geceler diledi.