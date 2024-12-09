  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aras Bulut İynemli'den gazetecilere sitem!

Türkiye'nin başarılı oyuncularından Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz akşam bir mekanın çıkışında objektiflere yansıdı. İynemli'nin muhabirlere sitemi dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 9.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 9.12.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gece Kuruçeşme'de bulunan bir adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Ancak gecenin en dikkat çekici anı, İynemli’nin görüntü vermemek için sergilediği çabaydı.

Aras Bulut İynemli'den gazetecilere sitem!

"BENİMLE RÖPORTAJ YAPMAYACAK MISINIZ?"

Mekandan ilk ayrılan isim Özge Özpirinçci oldu. Gazetecileri oyalamak için ön plana çıkan Özpirinçci, esprili bir şekilde, “Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Amaç, Aras Bulut İynemli’nin rahatça çıkış yapmasını sağlamaktı. Ancak plan uzun sürmedi ve İynemli, gazetecilerin bekleyişini boşa çıkaramadı.

Aras Bulut İynemli'den gazetecilere sitem!

"BİLMEM"

Mekandan en son çıkan başarılı oyuncu, gazetecilerin, “Aras Bey, aramızda bir sorun mu var? Neden bizimle röportaj yapmak istemiyorsunuz?” sorusuna sakin bir şekilde, “Bilmem. Bir düşünmek lazım.” şeklinde konuşup iyi geceler diledi.

Aras Bulut İynemli'den gazetecilere sitem!
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor