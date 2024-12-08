Wanda Nara yine şaşırtmadı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Nara, önceki akşam sevgilisiyle ilk kez bir etkinliğe katıldı ve samimi görüntüleriyle çok konuşuldu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik oldu.Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, son olarak Wanda'nın genç sevgilisi L-Gante ile katıldığı davetteki görüntüleriyle gündeme geldi.37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı.Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.