Özge Yağız övgü yağdırdı

Başarılı oyuncu Özge Yağız, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri için gittiği New York'ta özel bir çekim gerçekleştirdi.Oyunculuk tutkusu ve hayallerinden bahseden oyuncu, "Sınırları zorlayacak karakterleri oynamayı istiyorum. Zihinsel ve duygusal olarak sınırlarımı aşmamı sağlayacak tarihi bir figür canlandırmayı çok isterim. Ayrıca benzersiz bir evrende yaşayan, insan üstü yeteneklere sahip bir bilim kurgu karakteri de hayalimdeki roller arasında'' dedi.Atv ekranlarında yayınlanan ve başrol oynadığı 'Safir' adlı dizi ile Emmy Ödül Töreni'ne katılan oyuncu dizi hakkında şunları söyledi.Yağız, "Safir yolculuğumuzun dünyanın farklı yerlerinden takdir edildiğini görmek tarifi mümkün olmayan harika duygular yaşattı. Maceramızın ekranların ötesinde de yankılandığını o kadar güzel hissettik ki.Safir'de ki oyunculuklara, çekimlere, rejiye gösterilen ilgi ve takdir başka hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Onurlandırıcı yorumlar duygu seli yaşamamıza sebep oldu. Tüm katılımcıların destekleyici bakışları alkışları salonu kaplayan sıcak bir enerji yarattı" dedi.