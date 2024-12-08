Fahriye Evcen'de korkutan kaza!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdi.Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, 'Nasıl olduğunu asla anlamadım' ifadelerini kullandı.