Fahriye Evcen'de korkutan kaza!
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı. Talihsiz kaza, hayranları arasında endişeye sebep oldu.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdi.
ELİ SARGIYA ALINDI
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.
'NASIL OLDUĞUNU ASLA ANLAMADIM'
Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, 'Nasıl olduğunu asla anlamadım' ifadelerini kullandı.
ELİ SARGIYA ALINDI
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.
'NASIL OLDUĞUNU ASLA ANLAMADIM'
Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, 'Nasıl olduğunu asla anlamadım' ifadelerini kullandı.