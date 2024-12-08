  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

8 yıllık evlilik bitiyor mu?

2016 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zamanla aşkları evliliğe dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemde hakkındaki boşanma söylentileriyle gündemden düşmüyor. Ancak ünlü çift bu iddialara karşı birlikte verdikleri güçlü duruşla dikkat çekti.

Ekleme: 8.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 8.12.2024 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Son birkaç yıldır ayrılık haberleriyle sıkça karşılaşan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geldi. Ancak çift çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini bozdu ve adeta tepki gösterdi.

Anıl Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Üç senedir bizi boşuyorlar. Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin' dedi.
Altan medya mensuplarının kendileriyle ilgili ortaya atılan asılsız iddialara dikkat çekerek söylentileri ciddiye almadıklarını vurguladı.

Birlikte Görüntülendiler, Ayrılık İddialarına Nokta Koydular
Bir etkinlikte birlikte objektiflere poz veren çift bu görüntüyle boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu. Pelin Akil kameralar karşısında yaptığı açıklamada eşinin yeni oyunuyla ilgili prömiyerini kutladıklarını ve birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini söyledi:

'Eşimle yeni oyunumun prömiyerini kutladık. Çok eğlendik. Şimdi de evimize gidiyoruz.'

Akil boşanma haberleriyle ilgili, 'Ne diyelim ki? Sürekli böyle haberler çıkıyor, gördüğünüz gibi buradayız' diyerek mutlu birlikteliklerinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.


8 yıllık evlilik bitiyor mu?


'Kaygı Duymuyoruz, Karşı Taraf Kaygılansın'

Boşanma iddialarına dair bir diğer soru ise bu tür söylentilerin uzun süre devam etmesiyle ilgiliydi.
Anıl Altan, 'Bir şeyi 40 defa söyleyince olur derler, bu konuda kaygı duyuyor musunuz?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: 'Hiçbir kaygımız yok. Biz 100 kere çok daha güzel şeyler söylüyoruz. Karşı taraf kaygılansın.'
Altan söylentilere yönelik herhangi bir hukuki adım atmayı düşünmediklerini ve konuyu büyütmenin gereksiz olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor