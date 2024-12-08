8 yıllık evlilik bitiyor mu?

Son birkaç yıldır ayrılık haberleriyle sıkça karşılaşan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geldi. Ancak çift çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini bozdu ve adeta tepki gösterdi.Anıl Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Üç senedir bizi boşuyorlar. Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin' dedi.Altan medya mensuplarının kendileriyle ilgili ortaya atılan asılsız iddialara dikkat çekerek söylentileri ciddiye almadıklarını vurguladı.Birlikte Görüntülendiler, Ayrılık İddialarına Nokta KoydularBir etkinlikte birlikte objektiflere poz veren çift bu görüntüyle boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu. Pelin Akil kameralar karşısında yaptığı açıklamada eşinin yeni oyunuyla ilgili prömiyerini kutladıklarını ve birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini söyledi:'Eşimle yeni oyunumun prömiyerini kutladık. Çok eğlendik. Şimdi de evimize gidiyoruz.'Akil boşanma haberleriyle ilgili, 'Ne diyelim ki? Sürekli böyle haberler çıkıyor, gördüğünüz gibi buradayız' diyerek mutlu birlikteliklerinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.'Kaygı Duymuyoruz, Karşı Taraf Kaygılansın'Boşanma iddialarına dair bir diğer soru ise bu tür söylentilerin uzun süre devam etmesiyle ilgiliydi.Anıl Altan, 'Bir şeyi 40 defa söyleyince olur derler, bu konuda kaygı duyuyor musunuz?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: 'Hiçbir kaygımız yok. Biz 100 kere çok daha güzel şeyler söylüyoruz. Karşı taraf kaygılansın.'Altan söylentilere yönelik herhangi bir hukuki adım atmayı düşünmediklerini ve konuyu büyütmenin gereksiz olduğunu belirtti.