Wanda Nara'dan bir ilk!

37 yaşındaki model ve sunucu Arjantinli Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Icardi'nin evinde makyajsız şekilde görüntülenen Nara'nın filtresiz hali uzun süre konuşulmuştu.İddiaya göre, Icardi ile Nara çifti boşanma kararı aldı. Nara'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istediği öne sürülmüştü.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.Nara'nın gönderisine Mauro Icardi hayranları resmen akın etmişti.Icardi hayranları Nara'nın yeni pozlarına ''Gerçek halini de gördük'', ''Photoshop yapmayı unutmuşsun'', ''Gerçek fotoğrafı kimse unutmuyor'', ''Filtre kullanmayı mı unuttun?'' şeklinde yorumlar yapmıştı.Fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilerin hedefi olan Nara takipçilerinin dilinden yine kurtulamamıştı.Son pozlarına eleştiri yağdıran kullanıcılar, 'Photoshop yaptığını biliyoruz', 'Tanrı aşkına bana fotoğraf editörünü ver', 'Wanda'nın ciddi bir sorunu var, Brezilya'da şarkıcı olduğunu düşündüğü zamanı hatırlıyor musunuz? Sonra Georgina'ya inandı ve şimdi de mütevazı bir doğum günü mü yapıyor? Ciddi kimlik sorunları var.' şeklinde yorumlar yazmıştı.37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile bir etkinliğe katıldı. Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takiçilerinden yorum ve beğeni yağdı.Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.