Wanda Nara'dan bir ilk!
Yılın magazin kaosu Wanda Nara - Icardi ve L - Gante cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Icardi'den boşanma kararı alan model ve sunucu Wanda Nara ilk kez kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L- Gante ile etkinlikte boy gösterdi. İkilinin fotoğrafına sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.
37 yaşındaki model ve sunucu Arjantinli Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Icardi'nin evinde makyajsız şekilde görüntülenen Nara'nın filtresiz hali uzun süre konuşulmuştu.
BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTİYOR İDDİASI
İddiaya göre, Icardi ile Nara çifti boşanma kararı aldı. Nara'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istediği öne sürülmüştü.
SEVGİLİDEN KALP EMOJİSİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.
Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.
24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.
Nara'nın gönderisine Mauro Icardi hayranları resmen akın etmişti.
Icardi hayranları Nara'nın yeni pozlarına ''Gerçek halini de gördük'', ''Photoshop yapmayı unutmuşsun'', ''Gerçek fotoğrafı kimse unutmuyor'', ''Filtre kullanmayı mı unuttun?'' şeklinde yorumlar yapmıştı.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilerin hedefi olan Nara takipçilerinin dilinden yine kurtulamamıştı.
Son pozlarına eleştiri yağdıran kullanıcılar, 'Photoshop yaptığını biliyoruz', 'Tanrı aşkına bana fotoğraf editörünü ver', 'Wanda'nın ciddi bir sorunu var, Brezilya'da şarkıcı olduğunu düşündüğü zamanı hatırlıyor musunuz? Sonra Georgina'ya inandı ve şimdi de mütevazı bir doğum günü mü yapıyor? Ciddi kimlik sorunları var.' şeklinde yorumlar yazmıştı.
NARA GENÇ SEVGİLİSİYLE DAVETE KATILDI
37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile bir etkinliğe katıldı. Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takiçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTİYOR İDDİASI
İddiaya göre, Icardi ile Nara çifti boşanma kararı aldı. Nara'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istediği öne sürülmüştü.
SEVGİLİDEN KALP EMOJİSİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.
Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.
24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.
Nara'nın gönderisine Mauro Icardi hayranları resmen akın etmişti.
Icardi hayranları Nara'nın yeni pozlarına ''Gerçek halini de gördük'', ''Photoshop yapmayı unutmuşsun'', ''Gerçek fotoğrafı kimse unutmuyor'', ''Filtre kullanmayı mı unuttun?'' şeklinde yorumlar yapmıştı.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilerin hedefi olan Nara takipçilerinin dilinden yine kurtulamamıştı.
Son pozlarına eleştiri yağdıran kullanıcılar, 'Photoshop yaptığını biliyoruz', 'Tanrı aşkına bana fotoğraf editörünü ver', 'Wanda'nın ciddi bir sorunu var, Brezilya'da şarkıcı olduğunu düşündüğü zamanı hatırlıyor musunuz? Sonra Georgina'ya inandı ve şimdi de mütevazı bir doğum günü mü yapıyor? Ciddi kimlik sorunları var.' şeklinde yorumlar yazmıştı.
NARA GENÇ SEVGİLİSİYLE DAVETE KATILDI
37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile bir etkinliğe katıldı. Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takiçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.