Merve Boluğur'dan duygusal mesaj

Merve Boluğur kendine has tarzıyla Instagram'da paylaşımlarına devam ediyor. Son zamanlarda ekranlarda olmayan Merve Boluğur yine de gündemden tam anlamıyla kopamıyor. Kendine özgü tarzıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Boluğur, ifadeleriyle takipçilerinin dikkatini üzerinde topluyor.En son Mart ayında sürpriz projelerinin geleceğinden bahseden Merve Boluğur'dan henüz o konuda bir yeni gelişmeyle gelmese de, Instagram'dan paylaşım yapmaya devam ediyor. Köpeği Cambi, kahvesi ve selfieleriyle sosyal medya hesabını süsleyen Boluğur, paylaşımlarını eğlenceli hale getirmekten geri durmuyor.Peş peşe fotoğraflar paylaşan Merve Boluğur bu kez, "Bunları yazan ben..aslında ne sen varsın ne ben" dedi. Daha önce erkek çocuğu sahibi olmak istediğini dile getiren Boluğur, "İnşallah bir gün oğlumu uyuturum. Bugün çok duygusalım" yazdı.