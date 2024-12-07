İlk konserini verdi
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi alan ancak sonrasında cezası kaldırılan Serdar Ortaç, hayranlarıyla buluştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında soruşturma başlattı.
Başlatılan bu soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ta gözaltına alındı.
Ortaç ve Erbil'e ev hapsi verildi ve iki isim hakkında da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
CEZALAR KALDIRILDI
Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı.
İLK KONSERİNİ VERDİ
Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.
Başlatılan bu soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ta gözaltına alındı.
Ortaç ve Erbil'e ev hapsi verildi ve iki isim hakkında da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
CEZALAR KALDIRILDI
Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı.
İLK KONSERİNİ VERDİ
Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.