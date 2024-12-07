Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım

Sevilen oyuncu Hazal Kaya, şu sıralar zor bir süreçten geçiyor.Kaya, Twitter'da gördüğü ilan sonrası sahiplendiği Sherlock adındaki köpeğini iki gün önce kaybetti.Bu kayıp sonrası sarsılan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yas sürecinde olduğunda söyledi.Instagram hesabından köpeğinin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şunları söyledi:Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim... Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum.Ağır bir yas sürecinden geçiyorum. Diğer büyük kayıplarımın acısı da tetiklenmiş durumda. Ani ağlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiğim gülme krizleri arasında savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaşımları çok iyi geliyor bana. Çok teşekkür ederim Zeynep. İyi ki varsın. Evcil hayvan kaybına yaklaşımın küçümseyici olabildiğinin farkındayım ama paylaşmak istedim.