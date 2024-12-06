Gülşen'in ilginç tarzlarına yenisi eklendi!

Sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen, olay yaratan kombinlerinden vazgeçmiyor.Her adımı adeta olay olan Gülşen, dün akşam İstanbul'daki ünlü bir mekanda sahne aldı.TERS KOMBİNSevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen, bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.Gülşen'in bu farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.