Akciğer kanseriyle mücadele eden ve bir aydır entübe olan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi.

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.