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Tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bacağındaki yaranın mikrop kaptığı belirtilen Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?
Ekleme: 5.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 5.12.2024 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı sevenlerini korkuttu...

Geçen günlerde tv100 ekranlarında katıldığı televizyon programında fenalaşarak yayından ayrılmıştı.

Tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

HASTANEYE KALDIRILDI

Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ortaylı'nın son sağlık durumununa ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin birtakım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

'KAÇIYOR HASTANEDEN'

'Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden.' diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.

Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda okudu. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 yılında mezun oldu. Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev alan İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. 'Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler' adlı tezi ile 1974 yılında doktor, 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu' adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu. 1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.
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