O yorum Pınar Altuğ'u sinirlendirdi!

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ (49), kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.Geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftin mutlu evlikleri devam ediyor. GQ etkinliğinde görüntülenen çiftin bir karesi sosyal medyaya damga vurmuştu. Sosyal medyaya damga vuran anlarla ilgili Pınar Altuğ, Instagram hesabından yanıt verdi."ÇOCUK GİBİ AZARLIYORSUNUZ"Bir kullancının 'O değil de adamcağızı son videoda neden azarlıyorsunuz çocuk gibi' yorumuna Altuğ, 'Kapıdan girerken kuyruğuma bastı' dedi."EŞİM RAHATSIZ DEĞİL"Bir kullanıcı da iki ismin boy farkına dikkat çekti. Yapılan yorum, 'Zaten uzun boylusunuz neden bu kadar yüksek topuk giyiyorsunuz, eşiniz sizden kısa kalıyor' du. Pınar Altuğ da "Çünkü bence kısa topuk güzel bir şey değil. Ayrıca eşim de bu durumdan hiç rahatsız değil" diyerek yanıt verdi.