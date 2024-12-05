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Mert Ramazan ile aşkına devam ediyor!

Doğum günüde ödül alan Afra Saraçoğlu gözyaşlarını tutamadı. Son röportajında basın mensuplarına ters davranan Saraçoğlu özel hayatı hakkında bu sefer yanıt verdi. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’ da.

Ekleme: 5.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 5.12.2024 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Doğum günüde ödül alan Afra Saraçoğlu gözyaşlarını tutamadı. Son röportajında basın mensuplarına ters davranan Saraçoğlu özel hayatı hakkında bu sefer yanıt verdi. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz' da.

Değerli magazincilerimizin yorumları şu şekildedir:


Hande Sarıoğlu” Hani geçen gün afralı tafralı tavırlarıyla dikkat çekmişti şimdi tatlı tatlı konuşmuş. Oylamayı eğer sadece halka açsalardı fan kitlesi açısından Mert ve Afra var, onlar zaten her türlü ödülü alırlar. Ama bir son jüri var ve onlar seçiyor.

Didem Delen” Şimdi çalışma hayatın varsa iş hayatının dışında sevdiğin kişiyle vakit geçirmek istersin. Ama şu an görülüyor ki iş dışında sadece arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Sette beraberler ama orda rahat rahat nasıl aşk yaşayabilirler. Son zamanlarda ilişkilerinde haber kısmında etkisi kalmadı, insanların sıkıldığını düşünüyorlar. Ayrılık yaşanmış fakat bu sefer dizinin etkilenmemesi için söylemiyorlar diye iddialar var. Fan kitlesine göre başarı mı ölçülür.

Bilal Özcan” Bizi izliyorlar Afra da izliyor Mert de izliyor. Bizim söylediklerimizden ders çıkartıyor olabilirler. Mert ile ilgili ima da bile bulunmadığını yazmışlar bana. Mert'in Afra ile yaşadığı özel hayatı dışında arkadaşlarıyla yaşadığı bambaşka dünya var. Afra'da bu durumdan dolayı rahatsız olduğu için istemiyor. Annesi de uyarmış zaten. Biz konuştuk diye ödül Afra'ya değil Demet Evgar'a verilecekmiş. Kim kazandıysa kim hakkediyorsa ona verin.

Mert Ramazan ile aşkına devam ediyor!


Pınar Eliçe” Bir kırılan ne kadar yapıştırılarak kullanabiliyorsa bunların ilişkisi de artık öyle olmuş. Geçen hafta burnundan kıl aldırmayan Afra bu sefer en sempatik en çekici haliyle röportaj vermiş.
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