Hazal Kaya Sherlock'u kaybetti!

Yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran ve sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Hazal Kaya şu sıralar kötü günler geçiriyor.Dizide Nihal karakterine hayat veren Kaya, bugün aktif olduğu sosyal medya hesabından çok sevdiği köpeğinin öldüğünü açıkladı.Kaya, köpeğinin karelerini yayıladığı gönderiye şunları yazı:Canım oğlum…Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence.Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim..Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı…Hoşçakal benim güzel oğlum…