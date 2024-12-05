  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güzide Duran'ın kafa karıştıran sessizliği!

Henüz eşinden ayrılmadan Okan Buruk’la aşk yaşadığı iddia edilen Güzide Duran, mekân çıkışı gelen aşk sorularını cevapsız bıraktı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 5.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 5.12.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Henüz eşinden ayrılmadan Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilen Güzide Duran, gündemden düşmüyor.
Soruları cevapsız bırakan Duran'a magazincilerimizin yorumları gündem oldu:

Hande Sarıoğlu” Bir döndün pir döndün. Aslında onun yer böyle ekranlardı. Magazine açıklama yapması ekranlara dönüyorum mesajıdır.

Didem Delen” Sunuculuk ve reklam görüşmeleri var. Bende buradayım sende döndüğüne dön bir bak tavrında. 16 yıldır Amerika dışında Türkiye'ye çok az geliyordu. Boşanan soluğu ekranlarda alıyor demiştim ya yine öyle olacak. Okan'la görüştüğüne dair belgeler varmış. Eğer böyle bir şey varsa çok çekişmeli olur. Çocukları gösterilmeyen bir anne gibi durmuyor.

Bilal Özcan” O davalar açılırken kuvvetli delillerinin olduğunu söyledi. Güzide çok dayak yemiş kocasından böyle bir iddia var. Okan Buruk 6 ay önce boşandığı eşinin doğum gününe katılmıştı. Yeniden evlenecekleri düşünülmüştü.



Güzide Duran'ın kafa karıştıran sessizliği!




Pınar Eliçe” Bu boşanma dedik ya 2 sefer boşanma davası açıldı geri çekildi. Adnan Bey anladığım kadarıyla Güzide'yi çocuklarıyla tehdit ediyor. Ayrılırsam çocukları alırım benim istediğim sürelerde çocuklarla görüşürsün diyormuş. Bu ilişkide şiddet var hakaret var. Bir baba nasıl bir anneyi çocuklarıyla tehdit edebilir ya.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor