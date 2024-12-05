Güzide Duran'ın kafa karıştıran sessizliği!

Henüz eşinden ayrılmadan Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilen Güzide Duran, gündemden düşmüyor.Soruları cevapsız bırakan Duran'a magazincilerimizin yorumları gündem oldu:Hande Sarıoğlu” Bir döndün pir döndün. Aslında onun yer böyle ekranlardı. Magazine açıklama yapması ekranlara dönüyorum mesajıdır.Didem Delen” Sunuculuk ve reklam görüşmeleri var. Bende buradayım sende döndüğüne dön bir bak tavrında. 16 yıldır Amerika dışında Türkiye'ye çok az geliyordu. Boşanan soluğu ekranlarda alıyor demiştim ya yine öyle olacak. Okan'la görüştüğüne dair belgeler varmış. Eğer böyle bir şey varsa çok çekişmeli olur. Çocukları gösterilmeyen bir anne gibi durmuyor.Bilal Özcan” O davalar açılırken kuvvetli delillerinin olduğunu söyledi. Güzide çok dayak yemiş kocasından böyle bir iddia var. Okan Buruk 6 ay önce boşandığı eşinin doğum gününe katılmıştı. Yeniden evlenecekleri düşünülmüştü.Pınar Eliçe” Bu boşanma dedik ya 2 sefer boşanma davası açıldı geri çekildi. Adnan Bey anladığım kadarıyla Güzide'yi çocuklarıyla tehdit ediyor. Ayrılırsam çocukları alırım benim istediğim sürelerde çocuklarla görüşürsün diyormuş. Bu ilişkide şiddet var hakaret var. Bir baba nasıl bir anneyi çocuklarıyla tehdit edebilir ya.