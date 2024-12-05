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Bir araya geldiler! Sosyal medya yıkıldı...

Kanal D'de yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin iki ismi buluştu. O anları sosyal medyadan paylaşan ikili bir anda gündeme oturdu.

Ekleme: 5.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 5.12.2024 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'de 2010 - 2013 yılları arasında ekrana gelen ve hala konuşulan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin iki ismi buluştu. Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Osman Karagöz bir araya geldi.

Bir araya geldiler! Sosyal medya yıkıldı...

Dizide bir dönem evli olan çift tekrar bir araya geldi. Sosyal medyada bu buluşma gündeme oturdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Osman Karagöz binlerce beğeni aldı.

Bir araya geldiler! Sosyal medya yıkıldı...
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