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'Ayrılık yok, şimdi aşk zamanı'

Boşanacakları iddia edilen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir cephesinden Söylemezsem Olmaz’a özel açıklamalar. Ayrılık iddiaları hakkında çarpıcı gelişmeler. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 5.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 5.12.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Boşanacakları iddia edilen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir cephesinden Söylemezsem Olmaz’a özel açıklamalar yaptı.
Magazincilerimizin yorumları ise gündem oldu:

Hande Sarıoğlu” Bu haber ilk biz cuma günü geldiğinde Demet Akalın'a sormuştuk ve hiç öyle bir şey olmadığını, mutlu olduklarını söylemişti. Gerçekten Demet haklı çıktı. Aralarında çok büyük aşk yaşanıyor. Bu çiftimiz şu anda çok mutlular Murat Bey akrabalarının söylemlerinde “Ebru ile sürekli görüntülü konuşuyoruz, liseli aşıklar gibiyiz” diyor. Biz mutluluklar diliyoruz. Birinci ağızdan iletiyoruz. Murat magazin malzemesi olmaması dolayısıyla da konserlerde gözükmüyor.

Didem Delen” Daha öncede ayrılık haberler gezindiğinde “İyi ki” diye resim koymuşlardı. Ebru'nun özel hayatını sosyal medyasına koyan biri değil. Tekrar aynı haber çıktı ve Venedik'ten bir görüntü geldi yapımcımla paylaştım. Kötü olsalardı ikisi de açıklama yapardı. Ebru sanatçı olduğu için Murat böyle gündeme geliyor, gayette mutlularmış. Bu kadar hayran olduğu bir kadından da kolay kolay vazgeçmez her erkek. Ebru Gündeş'in ticaret işlerini de Murat'ın yönettiğine dair bir duyum aldım.

Bilal Özcan” Ebru şuan çok mutlu. Allah sizi bildiği gibi yapsın bu dedikoduyu çıkartanların. Neyse ki Bilal Özbilge sayesinde bu haber açığa kavuştu. Ne kadar kıskanılıyor. Ebru Gündeş'in mutluluğunu kıskananlar bu dedikoduyu çıkartıyor. Ben buradan Murat Özdemir'i tebrik ediyorum böyle bir Star'ı taşıdığı için.


'Ayrılık yok, şimdi aşk zamanı'


Pınar Eliçe” Ebru'nun çok mutlu olmasını isterim. Şöyle bir durum var Ebru Gündeş Türkiye'nin en önemli yıldızlarımdan biri etrafındaki insanlar mayın tarlası gibi ve en yakın çevreleri nifak sokarak bozmaya çalışılıyor. Etraflarında ki o mayınları temizlemeleri gerekiyor mutlu olabilmek için. Murat Özdemir çok iyi bir iş adamı olabilir ama bu ülkenin en önemli starlarından biri ister istemez magazinin içinde oluyor.



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