Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Uzun süredir hastanede olan inanır, evine gönderildi.

24 Mart'ta yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti.



Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu, tedbir amaçlı entübe edilmişti.



Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu olmuştu.



UZUN ZAMANDIR HASTANEDEYDİ



Ancak evinde çok fazla kalamayan İnanır, hastaneye yeniden kaldırılmıştı.



Geçtiğimiz ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan İnanır, bu kez felç geçirip konuşamadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.



Usta sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği 1 hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.



