Instagram'daki detay onları ele verdi

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildikleri ortaya çıkmıştı. Çiftin boşanacakları iddiası magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüntülenmişti. Ünlü isim, hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt vermişti.HAMİLELİK AÇIKLAMASIGazetecilerin "Hamile olduğunuz konuşuldu. Doğru mu?" sorusuna şarkıcı kahkaha atarak "Arkadaşlar buradan söylüyorum, kilo aldım biraz, hamile değilim yani." diye konuşmuştu.OLAY KALÇA İTİRAFIOyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim 2023'te dünyaevine giren şarkıcı Melek Mosso, Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı, kalça estetiği itirafıyla uzun süre konuşulmuştu.Son dönemde hakkında çıkan 'kalça estetiği' iddialarına yanıt veren Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek, söz konusu dedikodulara son noktayı koymuştu.ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜSerkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan Mosso ve Sağdıç'ın arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.36 yaşındaki şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce yayınlanan klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı manken Serkan Sağdıç ile 2023 ekim ayında dünyaevine girmişti.Sevilen şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliğine nazar değdi.. Ünlü çiftin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Mosso ile eşi Sağdıç, sosyal medyada birbiriyle olan bütün fotoğrafları kaldırmıştı. Çift ayrıca birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.EVLİLİK KRİZİNDE YENİ GELİŞMEMelek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç sosyal medyadan birbirini takipten çıkmıştı. Çift, tekrardan birbirini takibe aldı. Bu sürpriz gelişme, ünlü çift evliliklerine bir şans daha verdi olarak yorumlandı.