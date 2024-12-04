  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Icardi'den 'şiddet' açıklaması!

Arjantin'de ameliyat olan Icardi, "Bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız" dedi.

Ekleme: 4.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 4.12.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündem olmaya devam ediyor.

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı.

Nara'nın bu davadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Galatasaray'ın yıldızı Icardi, bu sefer oldukça sert ifadelerle yaşadıklarını anlattı.

Icardi'den 'şiddet' açıklaması!

ARJANTİN BASININA KONUŞTU

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesindeki ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a konuştu.

"Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor" diyen Icardi, "Yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ben bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı;

"FİZİKSEL VE DİJİTAL ŞİDDET UYGULADI"

Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi.

"HESAPLARIMI ÇALDI, ARKADAŞLARIMA YAZDI"

Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, Instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında, bu Wanda'ydı.

Icardi'den 'şiddet' açıklaması!

"KIZLARA BEN BAKTIM"

Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum.

"WANDA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum.

Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi. Tüm bunlar mahkeme stratejileridir.

"BENİMLE ALAY ETTİ"

Paylaşımlarında benimle alenen alay etti. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum, iş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti, burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var.

"WANDA VİCDANSIZIN TEKİ"

Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız.

"BENİM PARAMLA ÖDEMELER YAPTI"

Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim. Bir şeyler için ödeme yapmaya başlamasını ve beni kirletmesini istemiyorum, ki istediği de bu.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor