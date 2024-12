Icardi'den 'şiddet' açıklaması!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündem olmaya devam ediyor.Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı.Nara'nın bu davadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması ise bardağı taşıran son damla oldu.Süreç boyunca sessizliğini koruyan Galatasaray'ın yıldızı Icardi, bu sefer oldukça sert ifadelerle yaşadıklarını anlattı.ARJANTİN BASININA KONUŞTUGalatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesindeki ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a konuştu."Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor" diyen Icardi, "Yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ben bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var." ifadelerini kullandı.Icardi'nin açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı;"FİZİKSEL VE DİJİTAL ŞİDDET UYGULADI"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi."HESAPLARIMI ÇALDI, ARKADAŞLARIMA YAZDI"Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, Instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında, bu Wanda'ydı."KIZLARA BEN BAKTIM"Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum."WANDA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum.Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi. Tüm bunlar mahkeme stratejileridir."BENİMLE ALAY ETTİ"Paylaşımlarında benimle alenen alay etti. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum, iş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti, burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var."WANDA VİCDANSIZIN TEKİ"Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız."BENİM PARAMLA ÖDEMELER YAPTI"Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim. Bir şeyler için ödeme yapmaya başlamasını ve beni kirletmesini istemiyorum, ki istediği de bu.