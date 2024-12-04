Eminem'in acı günü...

ABD‘li şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Eminem'i üzen bir gelişme yaşandı. Rapçi Eminem’in annesi Debbie Nelson akciğer kanserine yenik düştü!

Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı 'Eminem' olarak bilienen Marshall Bruce Mathers III, bugün acı haberle sarsıldı.EMİNEM'İN ACI GÜNÜÜnlü Rapçi Eminem'in annesi Debbie Nelson, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Debbie Nelson'dan bugün üzen haber geldi. Ünlü şarkıcının annesi, akciğer kanserinden 69 yaşında hayatını kaybetti.Nelson'ın 2 Aralık Pazartesi akşamı St Joseph, Mo.'da akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği aktarıldı.