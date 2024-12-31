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Sevgilisiyle kar tatiline gitti

Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle kar tatilinden pozlarını paylaştı.

Ekleme: 31.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Üç sezondur Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, tatil için rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi.

KAR KEYFİ

Çift, kış tatilinin keyfini çıkararak kar topu savaşı yaparken eğlenceli anlar yaşadı. Ata Ayyıldız, bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada sıkça birlikte fotoğraflarını paylaşan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Erciyes’teki kar tatili, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sevgilisiyle kar tatiline gitti

Sevgilisiyle kar tatiline gitti


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