Necati Şaşmaz umreye gitti

Kurtlar Vadisi dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, umrede hayranlarına yakalandı. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Şaşmaz, tanınmamak için maske kullanmayı tercih etti.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, rahat etmek için uzun bir süre ABD'de yaşadı.Uzun zamandır ekranlarda olmayan Şaşmaz, yeni yıla girmeden umreye gitti.Arap yarımadasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.Dizi biteli 10 yıl geçse de ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz, umre ziyareti boyunca maskesini bir an olsun çıkarmadı.