Kamuran Akkor'dan duygusal veda mesajı

Sanat dünyasını yasa boğan haber... Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.Akkor'un ölüm haberi, aile yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.Gönül Akkor 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığında defnedilecek.KARDEŞİNDEN VEDA MESAJIGönül Akkor'un kardeşi ünlü şarkıcı Kamuran Akkor, vefat eden ablasıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.Kamuran Akkor, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, ''Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm canım ablam Gönül Akkor’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekanın Cennet olsun öncüm ablam…'' notunu düştü.Usta ismin paylaşımına takipçilerinden taziye mesajları yağdı.