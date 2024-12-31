2025 tarzını paylaştı

Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla tanınan Fatih Ürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.Fatih Ürek, 2025'te nasıl görünmek istediğini paylaştı.Değişimiyle de sıkça gündeme gelmeyi başaran Ürek, paylaştığı filtreli fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde bir gelin programının sunuculuğunu yapan isim, en son set çalışanını kovdurduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ürek konuyla ilgili, 'Kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Hayatta böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben olamaz' şeklinde yanıt vermişti.Ürek son olarak yayınladığı pozuyla gündeme geldi. Ünlü isim gönderisine, '2025 artık böyle' notunu düştü.