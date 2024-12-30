Yılın yorgunluğunu böyle attı

Yaren Leylek, Daha İyi Bir Yarın, Hatırladığım Ağaçlar ve Taş Kağıt Makas gibi projelerde rol almış olan Hande Doğandemir yılın yorgunluğunu attı.Yoğun geçen bir yılın ardından Cenevre'ye giden Hande Doğandemir, Alp Dağları'nın bembeyaz zirvelerinde ve huzurlu vadilerinde bolca vakit geçirdi. Tatil sırasında sık sık yürüyüş yapmayı, doğayı keşfetmeyi ve kendine vakit ayırmayı tercih etti.Hande Doğandemir, bu tatil sırasında yeni projeler için ilham aldığını da belirtti. Tatil hakkında yaptığı bir paylaşımda Doğandemir, "Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" dedi.Doğandemir'in 2025 yılında hayranlarıyla buluşturacağı projelerle merakla bekleniyor.