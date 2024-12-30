Ünlü çift neden ayrıldı?

Yaşadıkları aşkla herkesin dikkatini çeken ünlü çiftlerden Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın evlenecekleri konuşuluyordu.Doludizgin bir ilişki yaşayan sevgililer, ayrılarak herkesi şaşırtmıştı.Önce Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıkarmıştı ve daha sonra da fotoğraflar silinmişti. Aylardır devam eden ilişkide sona gelinmişti.Ayrılığın ardından İbrahim Selim'in programına konuk olan Devrim Özkan, ilişkisinin neden bittiğine dair bir ipucu verdi. “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna verdiği cevap gündem oldu.Özkan, “Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme.” yanıtını verdi.