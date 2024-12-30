  • USD: 35,22 - 35,29
  • EURO: 36,74 - 36,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çift neden ayrıldı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira'yla büyük bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan'dan eski aşkına gönderme geldi.

Ekleme: 30.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Yaşadıkları aşkla herkesin dikkatini çeken ünlü çiftlerden Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın evlenecekleri konuşuluyordu.

Doludizgin bir ilişki yaşayan sevgililer, ayrılarak herkesi şaşırtmıştı.

Önce Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıkarmıştı ve daha sonra da fotoğraflar silinmişti. Aylardır devam eden ilişkide sona gelinmişti.

Ayrılığın ardından İbrahim Selim'in programına konuk olan Devrim Özkan, ilişkisinin neden bittiğine dair bir ipucu verdi. “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

"NE KADAR SEVERSEN SEV.."

Özkan, “Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme.” yanıtını verdi.

Ünlü çift neden ayrıldı?
Karabağlar Belediyesi’nde grev kapıda: İşçiler greve hazırlanıyor!
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sofya Ekspresi 37 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya'da korku dolu anlar! Komşusunun evini yaktı
Başkan Erdoğan’ın hamleleri PKK/YPG’yi korkuttu: Teröristler İsrail’den destek istedi!
Bakan Şimşek açıkladı: Tütün ve akaryakıt ÖTV’si enflasyonist olmayacak
HÜRKUŞ göklerde! Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi
İstanbul’da başıboş köpekler adamı parçalayarak öldürdü! Otopsi raporunda korkunç detaylar!
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 2025'in ilk gündemi! Konu başlıkları neler olacak?
Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu! Geçici başkan belli oldu
Öğretmenler 2025'ten itibaren KPSS'ye girmeyecek: Yeni sistem geliyor
İzmir’de CHP’li belediyeler gayrimenkullerini satmaya doyamadı: Menderes de satıyor
Baykar'ın Piaggio satın alması Yunan basınında: Türkiye F-35 projesine geri döndü
DEAŞ'ın Ankara yapılanmasında yer alan 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 12 ilde büyük operasyon
İstanbul Kadıköy’de kafesli kırbaçlı sapkın parti: Adreste ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
Suriye'deki yeni yönetimin liderinden 'Suriye' çıkışı: Bölünmesine izin vermeyiz
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Google'ın yeni çipi kuantum bilgisayarlardaki en büyük sorunlardan birini çözecek

Google'ın yeni çipi kuantum bilgisayarlardaki en büyük sorunlardan birini çözecek

Bakan Yerlikaya: 19-26 Aralık tarihleri arasında 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya: 19-26 Aralık tarihleri arasında 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı

Android 16 ile telefonlara yeni yapay zeka özellikleri gelecek

Android 16 ile telefonlara yeni yapay zeka özellikleri gelecek

Maymun Çiçeği alarmı! Virüs yeni bölgeye sıçradı

Maymun Çiçeği alarmı! Virüs yeni bölgeye sıçradı

YouTube'a yeni buton geliyor: 'Bir şeyler oynat'

YouTube'a yeni buton geliyor: 'Bir şeyler oynat'