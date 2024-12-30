İbrahim Kutluay'ın Gülşen açıklaması

2005 yılında Demet Şener ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan ardından da 2018 yılında boşanan İbrahim Kutluay, özel hayatı hakkında konuştu.Bir spor programına özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Kutluay, Gülşen'e dair de ilginç sözler söyledi.İbrahim Kutluay, kendisine yöneltilen "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.İbrahim Kutluay soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:Gülşen...Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti.Konuya ilişkin, platonik bir aşk durumu olup olmadığı sorulduğunda ise İbrahim Kutluay; "Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın" diyerek açıklık getirdi.