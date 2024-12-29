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Kubilay Aka - Hafsanur aşkında yeni gelişme!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı. Bunun üzerine ikilinin ilişkilerinin bitme nedeni olarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk olarak Kubilay Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile çektiği videonun ayrılığa neden olduğu ileri sürüldü. Daha sonra ise Aka'nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı iddiası ortaya atıldı. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan konuyla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ekleme: 29.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce aşk yaşamaya başladı. İlk kez Çengelköy'deki bir restoran çıkışı görüntülenen ikili, ilişkileriyle sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü çift, önceki gün ise ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Çiftin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmaları üzerine ise çeşitli iddialar ortaya atıldı.
İlk olarak Kubilay Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile çektiği videonun ayrılığa neden olduğu ileri sürüldü.

Daha sonra ise Aka'nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı ve Sancaktutan'ı aldattığı iddia edildi.
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan konuyla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin ayrılığı uzun sürmedi. Aşıkların sosyal medyada yeniden birbirlerini takibe aldıkları ortaya çıktı.
Çiftin bu hamlesi, aşklarına bir şans daha verdikleri şeklinde yorumlandı.


Kubilay Aka - Hafsanur aşkında yeni gelişme!

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