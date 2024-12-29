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Arzum Onan yeni aşkıyla görüntülendi

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen sene 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Arzum Onan, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlayan Onan, sevgilisi Orkan Özkan ilk kez kameralara yansıdı. Çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi.

Ekleme: 29.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçen yıl 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırdı.

Adliyeye el ele gelen ünlü çift, sürpriz boşanma haberleriyle sevenlerini şaşırttı. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ikiliden Onan, yeni bir aşka yelken açtı.

Aslantuğ'a ise eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" dedi.
Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlayan Onan, sevgilisi Orkan Özkan ilk kez kameralara yansıdı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arzum Onan, bir süredir birlikte olduğu Orkan Özkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Yeni yıl alışverişine çıkan çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi. Yeni yıl dileklerini belirten ikilinin, kış tarzı da dikkat çekti.
Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çift, alışveriş yaptıktan sonra ise Nişantaşı'ndan ayrıldı.

İşte Arzum Onan ve sevgilisi...

Arzum Onan yeni aşkıyla görüntülendi
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