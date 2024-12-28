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Demet Akalın’ı takipçileri tanıyamadı

Son dönemlerde verdiği kilolarla gündemde olan Demet Akalın, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Bir konserinden paylaşımda bulunan Akalın'ı takipçileri tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları "Çok farklı gözüküyor; makyaj mı yoksa birtakım yüze dokunuşlar mı yapılmış?", "İlk fotoğraftaki kim?", "İlk fotoğraftakinin bizim Demo'muz olduğunu söylemeyin, buna kimse inanmaz" yorumlarında bulundu.

Ekleme: 28.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Attığı her adımla yıllardır adından söz ettiren Demet Akalın, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Demet Akalın’ı takipçileri tanıyamadı

Bir konserinden paylaşımda bulunan Akalın'ın sahne pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak takipçileri Demet Akalın'ı tanımakta zorlandı.

Sosyal medya kullanıcıları "Çok farklı gözüküyor; makyaj mı yoksa birtakım yüze dokunuşlar mı yapılmış?", "İlk fotoğraftaki kim?", "İlk fotoğraftakinin bizim Demo'muz olduğunu söylemeyin, buna kimse inanmaz" yorumlarında bulundu.

İşte Ankara'da konser veren Demet Akalın'ın çok konuşulan o fotoğrafı...

Demet Akalın’ı takipçileri tanıyamadı

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demet Akalın verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Kaslı fotoğrafını paylaşan Demet Akalın ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Akalın, şu ifadeleri kullanmıştı: "2 hafta yemek yiyemedim. Kusmaktan zayıflama iğnesi oldum. Ölümlerden döndüm bir daha tövbe"

Kilolu olduğu dönemde zorluk yaşadığını belirten Akalın, "Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım" demişti.


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