O fotoğraflara yorum yağdı!

Magazin dünyasının en ünlü erkeklerini yapay zeka kel olarak tasarladı. Ünlülerin kel halleri gündem oldu.

Son dönemlerde yapay zekayla yapılan fotoğraflar ve videolar sosyal medyada hep gündem oluyor.ÜNLÜLERİN KEL HALİEn son ünlü kadınları yakışıklı birer erkeğe dönüştüren yapay zeka şimdi de erkek ünlülerimizi kel yaptı.Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Oktay Kaynarca gibi birçok kişi bu tasarımdan nasibini aldı.İşte sosyal medyanın yorum yağdırdığı o kareler...