Miray Daner ilişkisini böyle duyurdu

Birçok fenomen olmuş projede gördüğümüz ünlü oyuncu Miray Daner, son pozlarıyla dikkat çekti.Bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner'den sonunda paylaşım geldi.AŞIKLARIN SAHİL YÜRÜYÜŞÜDizisi yılbaşı tatiline giren Miray Daner, beyaz elbisesi ile sahilde peş peşe karelerini yayınladı ve Ata Caner Çerçioğlu ile bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.Miray Daner'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.