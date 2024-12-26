Takipçileri yorum yapmadan geçemedi

Boşandığından beri aşk hayatını hızına yetişilemeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şu sıralar oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte. Aşıklardan yeni paylaşım geldi.

Pop müziğinin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, son zamanlarda kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.Boşandıktan sonra Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlayıp ayrılan Bastık, geçtiğimiz aylarda Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.AŞIKLARIN EV HALİAra sıra sevgilisiyle karelerini yayınlayan Bastık, son olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sevgilisiyle verdiği yeni pozu paylaştı.Ünlü şarkıcının Serkay Tütüncü'nün dizine yattığı an, takipçileri tarafından çok beğenildi.