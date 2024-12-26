Survivor Ümit Karan'dan çarpıcı itiraf!

2013 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan eski futbolcu Ümit Karan'ın Survivor itirafı olay oldu.Survivor'daki en büyük sorunun tuvalet ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu söyleyen Karan, yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını gece barakaya yakın ormanda giderdiklerini söyledi."ÇOK KÖTÜ KOKUYORDU"Gece tuvalete giderken hiçbir şey görünmediği için dikkatlice yürüdüğünü söyleyen Karan, "B.ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" dedi. Gece ise rüzgardan dolayı kokunun yattıkları yere geldiğini, kötü kokular eşliğinde uyuduklarını belirtti.Karan, Gece korkuyorsun ormandan bir şey gelir diye hep tetikteydik. Bir şey ısırır Allah korusun bir daha çocuğumuz olmaz. Dönüyorsun kampa ufak bir esinti oluyor geceleri. O esintiyle beraber o kokular geliyor ya. İlaç içmene gerek yok direkt bayılıyorsun." şeklinde konuştu.