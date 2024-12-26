Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu nişanlandı

Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol'la aşk yaşıyordu.Yakışıklı oyuncu, geçen temmuz ayında İtalya'da evlenme teklifi etmişti.Çift önceki akşam İstanbul'da bir otelde nişanlandı. Kız isteme ve nişan merasimini bir arada yapıldığı geceye, sadece aileler katıldı.Dinçkol, İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı sade bir elbise tercih etti.30 BİN DOLARLIK YÜZÜK TAKTIŞerifoğlu'nun nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık (1 milyon 58 bin lira) pırlanta yüzük oldu.