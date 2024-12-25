  • USD: 35,18 - 35,24
  • EURO: 36,57 - 36,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oyuncu Ekin Türkmen'den gündem yaratan sözler

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, evlenen erkeklerle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Çevresindeki erkek arkadaşlarının evlendikten sonraki değişimleri hakkında konuşan Türkmen, tartışma yarattı.

Ekleme: 25.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan oyuncu Ekin Türkmen, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bir davete katılan Türkmen, geçtiğimiz akşam objektiflere yansıdı. Türkmen, son dönemde yapılan 'evli erkekler bekar erkeklere göre daha mutlu' anketi soruldu.

'EVLİ ERKEKLER MUTSUZ'

Güzel oyuncu, 'Benim gördüğüm 10 evli erkekten 8'i mutlu değil. Sanki hayat bitmiş de artık bırakıyorlar kendilerini. Evliliğin ilk başındaki gibi keyifli değiller. O birbirine yansıyor ve evlilik çatırdamaya başlıyor.' şeklinde konuştu.

Oyuncu Ekin Türkmen'den gündem yaratan sözler
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 21 terörist öldürüldü
Yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı
PKK'nın cephane sorumlusu Irak'ta öldürüldü
Trafikte yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor: Şeritler arası geçiş yapana ceza yolda!
22 ilde DEAŞ operasyonu: 43 tutuklama
Asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret 2025 maaş zammı ne kadar oldu? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Abdulkadir Uraloğlu: Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalayacağız
Bakan Yumaklı: Taslak su kanunu TBMM'ye sunulacak
Küçükçekmece'de metrobüs arızası! Yolcular araçtan indirildi
Bakan Bayraktar: Suriye'de enerji altyapısında inceleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama
Eurofighter'lar geliyor! Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı yolda
Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirildi! 60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
Kar yağışı ve buzlanma kazaya neden oldu! Yolcu otobüsü devrildi: Yeni atanan doktor ve eşi öldü, çok sayıda yaralı var
Asgari ücret zammı bu hafta açıklanacak! İşte zam senaryoları
1,5 aydır öksürüyordu doktorlar bile şoke oldu: Hepsi akciğerinden çıktı!

1,5 aydır öksürüyordu doktorlar bile şoke oldu: Hepsi akciğerinden çıktı!

Amatör balıkçı yakaladı! Görenler gözlerine inanamıyor

Amatör balıkçı yakaladı! Görenler gözlerine inanamıyor

Instagram kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik geliyor: İzlenmeleriniz artacak

Instagram kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik geliyor: İzlenmeleriniz artacak

Çanakkale Boğazı'nda tespit edildi! 'Durumu yakından takip ediyoruz'

Çanakkale Boğazı'nda tespit edildi! 'Durumu yakından takip ediyoruz'

WhatsApp'tan kötü haber: Bazı Android modellerinde çalışmayacak

WhatsApp'tan kötü haber: Bazı Android modellerinde çalışmayacak

Evlerine kapıdan değil penceren giriyorlar: İşte sebebi!

Evlerine kapıdan değil penceren giriyorlar: İşte sebebi!