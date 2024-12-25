Eşini Survivor'a uğurladı!

Survivor 2025 başlıyor. 1 Ocak tarihinde izleyicileriyle buluşacak yarışmada All Star ve Gönüllüler takımları mücadele edecek. Yarışmacılar Dominik'e gitmek için yola çıktı.Survivor 2025 kadrosunda yer alan şampiyon İsmail Balaban da bugün havaalanında ailesiyle vedalaştı.Dominik'in yolunu tutan İsmail Balaban, Survivor'da tanışıp daha sonra evlendiği İlayda Şeker ile vedalaşırken gözyaşları sel olup aktı.EŞİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIİlayda Şeker ve Survivor İsmail Balaban karşılıklı gözyaşı döktü.İlayda Şeker "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle." diyerek eşiyle pozlarını da paylaştı.İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ünlü çiftle dalga geçti. Ünlü çift için, "Sanki askere savaşa gidiyor.", "Hiç samimi gelmiyor." yorumları yapıldı.