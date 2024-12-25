Cansu Tosun ekranlara dönecek mi?

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Son dönemdeki projeleriyle dikkat çeken Tosun, "Kirli Sepeti" dizisinden sonra setlere ara vermişti. Etkinlikte katılımcılara samimi açıklamalarda bulunan Tosun, yeni projeleri hakkında heyecan verici ipuçları verdi.Tosun, "Bir senaryo okuyorum, ama netleşen bir şey yok" diyerek hayranlarını merakta bıraktı. Gelecek projeleri hakkında bilgi vermekten kaçınan oyuncu, yeni bir dizi ya da film projesinin yolda olduğunu ima etti.Etkinlik boyunca hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Tosun, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Hayranları, onun enerjisi ve samimiyeti sayesinde etkinlikten keyif aldıklarını belirtti. Cansu Tosun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da etkinlikle ilgili heyecanı artırdı.Cansu Tosun'un yeni projeleri ve kariyerine dair gelişmeler, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.