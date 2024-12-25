Çağatay Ulusoy herkesi şaşırttı!

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, Barcelona tatilinden dönerken havalimanında görüntülendi. Ancak, kameraları fark eden Ulusoy, sevgilisini alanda bırakarak hızla uzaklaştı.Kameraların flaşları patladığında, Ulusoy'un sevgilisi Malbora'yı alanda bırakarak hızla uzaklaştığı görüldü. Bu durum, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı takipçiler, Ulusoy'un bu davranışını eleştirirken, bazıları ise çiftin özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.Ulusoy ve Malbora'nın ilişkisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyen hayranları, çiftin sosyal medya paylaşımlarını takip etmeye devam ediyor. İkilinin Barcelona tatilinin detayları ise henüz paylaşılmadı.