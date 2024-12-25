Anne-Baba olmak için gün sayıyorlar!

Ekranların iki ünlü oyuncusu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişlerdi.Nikahtan hemen sonra Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.İlk kez baba olma heyecanı yaşayacak olan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün 38. yaşına girdi."İYİ Kİ BENİ BULDUN"Pınar Deniz, eşinin doğum gününü ''Benim canım...İyi ki doğdun da beni buldun'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.