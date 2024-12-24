Zeynep Demirel'den hamilelik açıklaması

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 2009 Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, şu sıralar 3. hamileliğini yaşıyor.3. kızına kavuşmak için sabırsızlanan Demirel, hamileliğinin son durumunu anlattı.'DURMUYOR'Ünlü isim, 'Uykusuz gecelerim ve pelvis ağrılarım başladı. Migren ataklarım devam ediyor. Çok halsizim ve çabuk yoruluyorum. Gebelik şekeri testim negatif çıktı, bebiş 1 hafta önden gidiyor. Karnımda halay çeken biri var. Durmuyor da durmuyor, kıpır kıpır sıpa!' diye konuştu.'DOYMUYORUM'15 kilo aldığını söyleyen Zeynep Sever Demirel, “Doymak nedir bilmiyorum. Sanırım bir 5 kilo daha alırım. İnşallah çoğu ödemdir! Hafif de olsa egzersiz yapmaya devam ediyorum, boğazı tutamıyorum bari bunu yapayım.” diye konuştu.